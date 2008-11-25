В Южной Осетии признали, что выстрелами отпугивали президентов

Власти Южной Осетии признали, что 23 ноября пограничники все же стреляли в воздух, чтобы остановить приближавшийся кортеж президентов Грузии и Польши, сообщает "Коммерсант".

По словам министра республики по информации и печати Ирины ГАГЛОЕВОЙ, Михаил СААКАШВИЛИ и Лех КАЧИНЬСКИЙ подъехали к пограничному посту, их телохранители заявили, что хотят проехать в Ахалгори (то есть на территорию Южной Осетии). "Им ответили в резкой форме, что проехать нельзя. Тогда одна из машин проехала несколько метров в сторону поста, - рассказывает она. - Была дана автоматная очередь в воздух".

Ранее представители руководства Южной Осетии и России опровергали тот факт, что осетинские или российские военнослужащие в ходе этого инцидента открывали огонь. Они заявили, что речь идет о "грузинской провокации". Президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ сказал по этому поводу следующее: "Я ответственно заявляю, что никакой стрельбы не было", напоминает Лента.ру .

Как сообщалось, что польский президент Л.КАЧИНЬСКИЙ в ходе своего визита в Грузию 23 ноября решил вместе с грузинским коллегой посетить участок осетинской границы (в районе, где проходит граница с Ленингорским районом). Основная часть Ленингорского района до августовской войны находилась под контролем грузинских властей (называвших его Ахалгорским районов), однако в результате вооруженного конфликта была взята под контроль российскими войсками и, таким образом, де факто присоединена к Южной Осетии. В Тбилиси присутствие там российских войск расценивают как нарушение мирного соглашения.

По словам Л.КАЧИНЬСКОГО, у российского блок-поста их автоколонна остановилась, после этого с российской стороны прозвучали выстрелы из автоматического оружия. Президент Польши признал, что из-за темноты не смог определить, стреляли в их сторону или в воздух. М.СААКАШВИЛИ, со своей стороны, утверждает, что с российской стороны целенаправленно велся огонь по президентскому кортежу.

Между тем И.ГАГЛОЕВА, комментируя произошедшее, заявила, что инцидент имел место все же не на российском, а на осетинском посту, которые находятся неподалеку друг от друга. "Если ехать со стороны Тбилиси, сначала будет осетинский пост, а потом российский, - объясняет она. - Кортеж из 30 машин подъехал к нашему посту, поскольку он был ближе".