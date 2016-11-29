Евросоюз готовится к резкому увеличению расходов на оборону – СМИ

В ЕС готовится резко увеличить расходы на кибербезопасность, военные корабли и беспилотные технологии в рамках многомиллиардного Европейского оборонного фонда. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на The Financial Times.

В частности, в проекте, который представит вице-президент ЕК Юрки Катайнен, также говорится о дальнейшей стандартизации военного оборудования, космических программ ЕС для безопасности и оборонных целей, а также инвестиции в кибербезопасность и сбор разведывательной информации.

Читайте такжеЕС не будет создавать отдельную от НАТО европейскую армию - Столтенберг

Такие планы будут обнародованы в связи с решением стран-членов ЕС относительно углубления координации в сфере обороны перед террористическими и другими внешними угрозами.

При этом издание отмечает, что увеличение расходов на оборону ЕС связано с заявлениями президента США Дональда Трампа относительно увеличения оборонного бюджета европейских государств.

Одна из основных целей углубления оборонного сотрудничества, инициированного Германией и Францией при поддержке Италии и Испании, - более эффективное использование растущих военных расходов ЕС. По данным Еврокомиссии, которые приводит издание, недостаток координации и отсутствие конкуренции ежегодно ЕС стоят от 25 до 100 млрд евро.

Отмечается, что США инвестируют в оборону более чем вдвое за государства-члены ЕС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно призвал европейские государства увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП.

Напомним, большой архив документов «Исламского государства», найденный в Сирии, показывает планы относительно многочисленных нападений в Европе и других частях мира.

При этом, как заявил командующий силами Великобритании в Сирии, генерал-майор Руперт Джонс, более 10000 документов и огромное количество цифровых данных были захвачены после того, как исламистская группировка «ИГИЛ» было вытеснено из города Манбидж на севере Сирии в августе.

«Если мы хотим сохранить Великобританию в безопасности, мы должны иметь дело с ИГИЛ", – сказал он.

При этом он отказался обсуждать детали целей исламистов. Британские службы безопасности сейчас анализируют полученный материал.