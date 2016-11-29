Белый дом сохранит курс на нормализацию отношений с Кубой - Эрнест

Обэтом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента США Джош Эрнест, отвечая на вопрос о возможных изменениях в кубино-американских отношениях и политике Вашингтона по отношению к Гаване в связи со смертью Фиделя Кастро, передает РБК.

«С точки зрения США я не ожидал бы изменений в прогрессе, которому мы привержены, чтобы нормализовать отношения с Кубой», - сказал Эрнест.

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По его словам, нельзя сказать, что США «всем довольны» в проводящейся политике улучшения отношений, но удовлетворены тем, что в отношениях наступил прогресс.

Восстановление официальных дипотношений с Кубой после 50-летнего перерыва стало одним из главных достижений второго срока действующего президента Барака Обамы. Однако избранный президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал это решение, утверждая, что на Кубе ничего не изменилось и страна не демонстрирует движения к открытости и отказу от тоталитаризма.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Ринс Прайбас сообщил, что после смерти Фиделя Кастро стало известно о вероятности отказа Трампа от курса на нормализацию отношений с Кубой, если Гавана не пойдет на определенные уступки.

По его словам, главе Кубы Раулю Кастро нужно удовлетворить ряд условий для нормализации отношений между странами. Гавана должна будет открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека.