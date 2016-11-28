Если вы хотя бы спрашиваете, вмешивалась ли Россия в выборы, значит, она получила то, чего хотела - The Washington Post

Об этом пишет Пол Масгрейв в статье "Если вы хотя бы спрашиваете, вмешивалась ли Россия в выборы, значит, Россия получила то, чего хотела", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Это опасно, и не только потому, что нет никаких доказательств того, что Россия "украла выборы". Разговоры об этих машинах для голосования отвлекают нас от того, что представляют собой такие спекуляции: успех масштабной российской стратегии по ослаблению доверия американцев к демократии.

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Этот избирательный цикл, эта стратегия проявляется в предполагаемом участии русских в продвижении "фальшивых новостей" и распространении взломанной электронной почты Национального комитета Демократической партии. Эти письма нанесли ущерб кампании Хиллари Клинтон и ослабили доверие американцев к праймериз Демократической партии.

Почему российские ведомства хотят сорвать, в первую очередь, выборы в США? Ответ на этот вопрос начинается с инстинкта выживания президента России Владимира Путина. Как пишет историк из Йельского университета Тимоти Снайдер, Путин пытается ослабить демократию и гражданское общество во всем мире, чтобы сделать российский авторитаризм более привлекательным в сравнении.

Именно поэтому фонды поддерживали европейские крайне правые партии. Как утверждает ученый Алина Полякова, такие стратегии представляют собой беспроигрышный вариант для России. Если фаворит России побеждает, то ее влияние растет. (Вот почему, в первую очередь, великие державы вмешиваются в выборы других стран.) А если проигрывает, то определенные институты страны все равно ослаблены, и сопротивление России снижается.

Подобная логика может объяснить расчеты России на выборах в США. Дональд Трамп, который восхищался Путиным, вероятно, казался более благосклонно расположенным к России, чем Клинтон. Если бы Трамп проиграл, администрация Клинтон была бы ослаблена сомнениями по поводу легитимности ее победы, так же, как когда ее кампанию преследовали ложные обвинения в том, что она украла номинацию демократов.

Какое же влияние оказывает такое вмешательство? Есть две причины полагать, что гамбит Путина может иметь неприятные последствия.

Во-первых, в новом исследовании политологи Александр Даунс и Линдси О'Рурк утверждают, что установление дружественных режимов в других странах часто приводит к противоположным результатам. "Когда новый лидер приходит к власти, он фокусируется на обеспечении своего собственного политического выживания, и эта задача часто срывает реализацию планов интервента", - пишут они. Это не должно удивлять американцев, учитывая трудности, с которыми столкнулись американские чиновники, пытаясь оказывать давление на афганских и иракских лидеров после установления там правительств.

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Вмешательство России в американскую кампанию вряд ли равносильно "изменению режима, навязанному извне", но подобная логика все же применима. Репутация Трампа, как президента, будет зависеть от продвижения интересов США, которые будут противоположны интересам России во многих областях. Кроме того, у Трампа будет много причин, чтобы продемонстрировать, что он может противостоять тому, кого называл сильным лидером. И ничто из прошлого Трампа не говорит о том, что верность или благодарность умерит его стремление к продвижению личных интересов.

Вторая опасность обратной реакции заключается в долгосрочном риске снижения доверия американцев и иностранцев к институтам США. Как пишет российский аналитик Федор Лукьянов, сам Трамп – весьма непредсказуемый человек. Другим странам будет трудно спрогнозировать действия Трампа или провести различия между подлинными политическими заявлениями и спонтанными преувеличениями. Это довольно плохо. Как объясняет политолог Фил Арина, неопределенность сама по себе может стать причиной войны.

В болем широкой перспективе, пишет исследователь международных отношений Даниэль Нексон, глобальный политический порядок требует, чтобы правительство США было признано законным и дома, и за рубежом, ради поддержания мира и процветания. Если у Вашингтона будет недостаточно полномочий для действий, то это грозит срывом всего международного порядка.

Это может быть на руку Москве на короткий срок в таких вопросах, как Сирия или Крым. Но если конец гегемонии США приведет к длительному периоду глобального беспорядка, Россия также скоро обеднеет и окажется в опасности.

Как ни странно, у американцев есть непосредственный пример того, какие последствия может иметь вмешательство в политику великой державы. В 1990-е годы, политики США и эксперты пытались построить демократическую и капиталистическую Россию на обломках Советского Союза. Это повлекло за собой вмешательство США во внутренние дела России, гораздо большее, чем самые параноидальные представления о кампании 2016 года. Но интервенции США не удалась, и оставленный беспорядок подорвал влияние США в России, а также дискредитировал демократические институты и таких лидеров, как президент Борис Ельцин. Будучи опустошенным и подавленным, Ельцин передал пост президента своему премьер-министру Владимиру Путину.