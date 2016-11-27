Военные в Сербии вышли на акцию протеста из-за низкой зарплаты и плохих условий труда

Демонстрация перед Министерством обороны Сербии 27 ноября была первым подобным публичным протестом, передает Радио Свобода.

Участники акции также передали письмо в офис президента Томислава Николича, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны, призывая его «защитить» их.

Читайте такжеВ Сербии предупредили вероятный покушение на премьер-министра

Государственное информационное агентство Tanjug сообщило, что протест был организован профсоюзом военных.

Лидер профсоюза Новица Антич сказал на митинге, что «если сербский солдат не может прокормить свою семью ... это проблема».

В профсоюзе заявляют, что более трех четвертей сотрудников армии имеют ежемесячную зарплату ниже, чем в среднем по Сербии, которая составляет около 389 долларов США.

Антич сказал, что около тысячи людей покинули вооруженные силы в 2016 году из-за низких зарплат и плохих условий труда.