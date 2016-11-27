В Сирии полмиллиона детей живут в условиях блокады - ЮНИСЕФ

В Сирии за последний год количество детей, которые живут в условиях блокады удвоилось и составляет 500 тысяч. Об этом говорится в отчете детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

«Для миллионов людей в Сирии жизнь превратилась в бесконечный ужас - особенно для сотен тысяч детей, что живут там в условиях блокады. Детей убивают и ранят, они боятся идти в школу или даже играть, выживая в условиях нехватки пищи и медицинской помощи », - рассказал Энтони Лейк, глава фонда.

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По оценкам ЮНИСЕФ, лишь в восточном Алеппо находятся 100 тыс. детей. В условиях дефицита безопасного пространства дети вынуждены играть, учиться и получать медицинскую помощь в подвалах домов, школ и больниц.

Отмечая, что приближается шестая годовщина начала конфликта в Сирии, ЮНИСЕФ вновь призывает участников боевых действий прекратить осаду городов.

Напомним, в контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.

«Разрушение инфраструктуры таковы, что жители города, включая стариков и детей, лишены возможности получать элементарное медицинское обслуживание. Фактически, их оставили умирать», - сообщает представитель городской власти.

«Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметила, что в неоккупированной части города есть несколько работающих медучреждений, однако добраться до них невозможно через постоянные обстрелы.