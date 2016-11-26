Избранный президентом Молдовы Додон заявил, что реализация соглашения об ассоциации с ЕС будет продолжена

Об этом пишет российское издание «Газета.ру».

По его словам, президент не имеет полномочий на отмену международных договоров, в том числе и соглашения об ассоциации с ЕС.

Додон добавил, что он будет президентом страны для всех, а не только для тех, кто поддерживает социалистов, и поэтому проголосовал за него.

«Реализация соглашения об ассоциации с ЕС будет продолжена», - отметил президент Молдовы.

При этом Додон добавил, что будет добиваться возобновления экономических и стратегических отношений с Россией, не исключая проведения переговоров по этому вопросу в трехстороннем формате с участием Молдовы, Евросоюза и России.

По его словам, в зависимости от результатов будущих парламентских выборов, он готов провести референдум, во время которого сами граждане ответят на вопрос, в какой союз они хотят интегрироваться - в Европейский или Евразийский.

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Он также подчеркнул, что не является ни проевропейским, ни пророссийским президентом. «Что значит то, что я близок к власти в Москве? Я думаю, что это ярлык, который придумали мои политические оппоненты ... Я промолдавский», - подчеркнул Додон.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов. На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

Также первый зарубежный визит он планирует совершить в Москву. На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".