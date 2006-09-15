Мусульмане требуют извинений от Папы Римского

Представители мусульманских организаций разных стран выступили с критикой слов Папы Римского Бенедикта XVI, сообщает AFP.

Мусульманским деятелям не понравились слова из теологической лекции Папы, с которой он выступил в Баварии в университете Регенсбурга. В частности, глава католической церкви сказал, цитируя средневековый византийский источник: "Рассматривая, что нового принес Мухаммед, мы увидим только злое и бесчеловечное, таков его призыв к распространению веры мечом".

В ответ на это глава французского совета по мусульманской религии (Conseil Français du Culte Musulman) Далил Бубакер (Dalil Boubakeur) заявил: "Мы надеемся, что католическая церковь немедленно прояснит свою позицию, признав, что она не смешивает ислам... и исламизм, который является не религией, а политической идеологией".

Руководитель турецкого правительственного комитета по делам религии Али Бардакоглу (Ali Bardakoglu) назвал слова Папы полными "враждебности и злобы".

Представители религиозных организаций, правительственных и общественных структур Кувейта, Египта, Алжира, Марокко и других мусульманских стран также потребовали извинений и объяснений от руководства католической церкви.

Руководитель пресс-службы Ватикана Фредерико Ломбарди ответил на эту критику, заявив, что Бенедикт XVI уважает ислам, но не приемлет насилие, мотивированное религией. "Определенно, что в намерения Святого отца не входило глубокое исследование джихада и исламского мировоззрения в этой области, еще менее этого он хотел оскорбить чувства верующих мусульман", - сказал Ломбарди.

Лента.ру