Во Франции арестован подозреваемый в убийстве женщины в доме престарелых
03:12, 26 ноября 2016Мир
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Французская полиция арестовала 47-летнего бывшего военнослужащего, которого подозревают в убийстве женщины в доме престарелых для христианских миссионеров недалеко от города Монпелье.
Иллюстрация / REUTERS
Местные СМИ сообщают, что подозреваемый раньше работал в этом заведении, передает Русская служба Би-Би-Си.
"На данный момент мы не можем точно сказать, каковы были мотивы нападавшего, но мы можем утверждать, что тут нет никакой связи с исламским терроризмом", - сказал прокурор округа Монпелье Кристоф Баррэ.
Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 25 ноября, вооруженный человек в маске ворвался в дом престарелых в городе Монферье-сюр-Ле на юге Франции.
Вызванная постояльцами полиция обнаружила тело убитой женщины, проживавшей в этом доме престарелых. Преступник скрылся. В момент нападения в приюте находились еще около 60 человек.
Полиция заявила, что нападение не связано с исламским терроризмом.
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