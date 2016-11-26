Во Франции арестован подозреваемый в убийстве женщины в доме престарелых

Местные СМИ сообщают, что подозреваемый раньше работал в этом заведении, передает Русская служба Би-Би-Си.

"На данный момент мы не можем точно сказать, каковы были мотивы нападавшего, но мы можем утверждать, что тут нет никакой связи с исламским терроризмом", - сказал прокурор округа Монпелье Кристоф Баррэ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 25 ноября, вооруженный человек в маске ворвался в дом престарелых в городе Монферье-сюр-Ле на юге Франции.

Вызванная постояльцами полиция обнаружила тело убитой женщины, проживавшей в этом доме престарелых. Преступник скрылся. В момент нападения в приюте находились еще около 60 человек.

Полиция заявила, что нападение не связано с исламским терроризмом.