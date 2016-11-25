Вооруженный человек ворвался в дом престарелых на юге Франции, есть жертва

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.

Мужчина был вооружен ножом и дробовиком. После его вторжения в здании был найден труп женщины. По данным агентства, погибшая работала в доме престарелых. Перед смертью женщина успела позвонить в полицию.

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Правоохранительные органы ищут преступника. В префектуре департамента Эро инцидент к террористическим актам пока не причисляют.

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Как уточняют французские СМИ, в здании, в котором произошел инцидент, живут 60 монахов. Раньше они занимались миссионерской деятельностью в Африке.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Луисвилл штата Кентукки (США) в результате стрельбы в одном из парков, где проходил футбольный турнир, погибли два человека.