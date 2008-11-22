На российской стратегической подлодке запущен ядерный реактор

Впереди ходовые испытания

21 ноября экипаж новейшей стратегической атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" успешно осуществил физический пуск ядерной энергетической установки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы судостроительного завода "Севмаш" Михаила Сторожилова. В настоящее время субмарина готовится к выходу в море на заводские ходовые испытания.

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