На российской стратегической подлодке запущен ядерный реактор

02:10, 22 ноября 2008
Мир
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Впереди ходовые испытания

21 ноября экипаж новейшей стратегической атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" успешно осуществил физический пуск ядерной энергетической установки, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы судостроительного завода "Севмаш" Михаила Сторожилова. В настоящее время субмарина готовится к выходу в море на заводские ходовые испытания.

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