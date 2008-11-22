Экономика России и Канады выиграет от глобального потепления

Экономика двух стран мира - России и Канады - выиграет от глобального потепления благодаря тому, что их природные ресурсы, которые сосредоточены на севере, станут более доступны для разработки, говорится в докладе Совета по национальной разведке США (National Intelligence Council), посвященном мировым тенденциям на период до 2025 года.

Доклад "Глобальные тенденции-2025: изменившийся мир", готовился на протяжении 18 месяцев, для его составления были привлечены сотни специалистов со всего мира.

"Россия может получить значительную выгоду от постепенного изменения климата в сторону более умеренного. Россия имеет огромные неиспользуемые запасы природный газа и нефти в Сибири и на арктическом побережье, и рост температуры сделает эти ресурсы значительно более доступными", - говорится в 120-страничном докладе, размещенном на сайте совета.

По мнению авторов документа, это принесет значительную выгоду российской экономике, так как сейчас 80% от российского экспорта и 32% доходов государства связаны с добычей сырья и энергетикой.

"К тому же, открытие водных путей Арктики (которые из-за потепления очистится от льда) может принести экономические выгоды", - говорится в документе.

Вместе с тем, в докладе отмечается, что инфраструктура северных районов России может пострадать из-за таяния вечной мерзлоты.

Авторы доклада отмечают, что свою выгоду получит и Канада, где из-за глобального потепления миллионы квадратных километров откроются для освоения, более доступными станут ресурсы Гудзонова залива.

Кроме того, из-за удлинения сезона преимущества получит сельское хозяйство страны.

При этом авторы доклада отмечают, что леса Канады могут пострадать из-за нашествия вредителей, которые размножатся в более мягком климате.

РИА “Новости”