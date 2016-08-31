Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск
Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности российских войск ряда военных округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск завершена.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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"В ходе проверки осуществлялась переброска войск на большие расстояния (свыше 2000 км) авиационным, железнодорожным и морским транспортом для выполнения задач в назначенных районах. Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения выполнили стрельбы на незнакомых полигонах ЮВО. Зенитные ракетные полки на полигонах Ашулук и Капустин Яр осуществили практические пуски ракет по мишеням различного класса", - говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, авиация РФ выполнила задачи несения боевого дежурства по противовоздушной обороне, прикрытию колонн техники с воздуха и нанесла ракетно-бомбовый удар по условным наземным целям.
"Экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили боевые упражнения по проведению совместных стрельб из корабельных артиллерийских установок и отработали комплекс мероприятий поисково-спасательного обеспечения", - рассказали в Минобороны РФ.
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Согласно сообщению, в ходе внезапной проверки российской армии проведены мобилизационные мероприятия, отработаны вопросы перевода ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса на военное время.
Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, согласно распоряжению Путина, внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил РФ осуществлялась с привлечением около 100 тысяч военнослужащих.
25 августа Путин привел в полную боеготовность войска у границы с Украиной «для локализации кризисных ситуаций».