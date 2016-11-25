В Сирии погиб американский военный, сообщает ABC News со ссылкой на заявление Пентагона.

"Я глубоко опечален известием в День благодарения, что один из наших храбрых военнослужащих был убит в Сирии, защищая нас от зла ИГИЛ", - заявил глава Пентагона Эштон Картер.

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Это первый случай гибели американского солдата в Сирии с начала конфликта. Отмечается, что военный погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства

Напомним, сирийские вооруженные оппозиционные группы в осажденном восточном Алеппо согласились с планом ООН по оказанию помощи и медицинской эвакуации, ООН ждет зеленый свет из России и сирийского правительства.

275 000 человек оказались в ловушке на востоке Алеппо, где последние запасы питания ООН были распределены еще 13 ноября. Грузовые автомобили, что стоят в Турции и Западном Алеппо, готовы оказать помощь, но ООН требует 72 часа, чтобы подготовить «большую, сложную и опасную операцию».