Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Аль-Масри был убит в результате удара с воздуха рядом с городом Сармана, в 40 км от Алеппо.

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По словам Кука, убитый был египтянином, который вступил в ряды террористической группировки «Аль-Каида» в Афганистане, а позднее перешел в ряды ее филиала в Сирии. Он имел связь с террористическими группировками по всей Юго-Западной Азии.

«Это в том числе группы, ответственные за нападение на американские и коалиционные силы в Афганистане, а также те, кто планировал нападения на Западе», — заявил пресс-секретарь Пентагона.