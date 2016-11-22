Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии
22:31, 22 ноября 2016Мир
626 0
Пентагон сообщил о том, что на прошлой неделе в Сирии был ликвидирован один из главарей организации «Аль-Каида» Абу Афган аль-Масри.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Питер Кук, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Аль-Масри был убит в результате удара с воздуха рядом с городом Сармана, в 40 км от Алеппо.
Читайте такжеПравительство Сирии отвергло предложение ООН о прекращении боев в Алеппо
По словам Кука, убитый был египтянином, который вступил в ряды террористической группировки «Аль-Каида» в Афганистане, а позднее перешел в ряды ее филиала в Сирии. Он имел связь с террористическими группировками по всей Юго-Западной Азии.
«Это в том числе группы, ответственные за нападение на американские и коалиционные силы в Афганистане, а также те, кто планировал нападения на Западе», — заявил пресс-секретарь Пентагона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter