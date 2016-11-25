Рождественскую елку установили на главной площади Ватикана

01:53, 25 ноября 2016
Мир
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Рождественскую 25-метровую елку установили на площади святого Петра в Ватикане.

REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дерево, которое весит 600 килограммов, привезли с севера Италии.

Официальное открытие елки назначили на 9 декабря. До тех пор праздничное дерево украсят 18 тысячами огоньков.

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На главной площади Ватикана елка простоит до 8 января.

Тем временем в Европе продолжают подготовку к Рождеству и Новому году. Города прихорашивают, на улицах открываются ярмарки, улицы освещает праздничная иллюминация.

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