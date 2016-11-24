Сын Гульнары Каримовой опроверг информацию о ее смерти

Об этом пишет узбекская служба ВВС, передает ТСН.

Ислам Каримов-младший заявил, что его мать чувствует себя хорошо и вместе с его сестрой находятся в Ташкенте. Сам Ислам с 2014 года живет в Лондоне. Сначала обращение сына "узбекской принцессы" появилось на странице в Facebook "Дети Каримова". Позже он подтвердил подлинность этого письма.

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По словам Ислама Каримова-младшего, когда мир облетели слухи о смерти его матери, он позвонил ей, но она не ответила. Он хотел обратиться в посольство Узбекистана в Лондоне, "но потом сестренка позвонила и развеяла все слухи".

"Я хочу заверить общественность в том, что мама с сестренкой находятся в Ташкенте и чувствуют себя хорошо. Маму не помещали в психиатрическую больницу. Она не выезжала за пределы Узбекистана. Все это время она находилась с (сестрой) Иман в Ташкенте. К сожалению, более обширной информацией не могу с Вами поделиться", - сказал Ислам.

Напомним, на днях СМИ рассказали, что 44-летняя Гульнара Каримова, по сообщению сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, была отравлена и умерла 5 ноября.