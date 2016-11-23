В Стамбуле сотни людей протестуют против узаконивания брака с несовершеннолетними

В столице Турции - Стамбуле сотни людей вышли на акцию протеста против закона о браке с несовершеннолетними. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Люди требовали от правительства отозвать законопроект, который позволил бы мужчинам жениться с несовершеннолетними девушками.

Отмечается, предложенные в документе изменения дают возможность избежать наказания за сексуальные преступления, в том числе за половую связь с несовершеннолетними.

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Так, для этого мужчине надо доказать, что он не применял силу, чтобы принудить жертву к близости, а затем жениться на ней.

Противники законопроекта считают, что его будут использовать, чтобы заставить девушек выходить замуж за старших, от них мужчин.

За считанные часы до голосования в парламенте правительство таки отозвал законопроект.

Напомним, несколько дней назад в стране тысячи людей вышли на улицы Стамбула и других городов Турции в знак протеста против законопроекта, который может позволить насильникам вступать в брак со своими жертвами.

Правительство страны настаивает на том, что закон будет способствовать решению правовых проблем, вызванных широким распространением детского брака в стране, однако критики утверждают, что законопроект легализует изнасилования.