В Турции тысячи людей протестуют против возможной легализации изнасилований детей

Об этом сообщает британское издание The Independent.

Правительство страны настаивает на том, что закон будет способствовать решению правовых проблем, вызванных широким распространением детского брака в стране, однако критики утверждают, что законопроект легализует изнасилования.

В Стамбуле протестующие аплодировали и скандировали: "Мы не заткнемся. Мы не будем подчиняться. Отзовите законопроект немедленно".

Около 3000 человек собрались на Кадыкёй площади Стамбула, много кто махал плакатами, на которых было написано: "Изнасилование не может быть узаконено" и "ПСР, убери руки от моего тела". Последний лозунг – по отношению к правящей Партии справедливости и развития (ПСР), что предлагает данный законопроект.

Аналогичные демонстрации прошли и в других городах, в том числе в Анкаре, Измире и Трабзоне.

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Если закон будет принят, люди, которые совершают половое насилие девочек в возрасте до 18 лет без "силы, угроз или каких-либо ограничений на согласие" и женятся на них, могут избежать судебного преследования.

Предлагаемое изменение в законодательство будет применяться к случаям в период между 2005 годом и 16 ноября 2016 года.

ПСР, членом которой является президент страны Реджеп Эрдоган, имеет 317 мест в парламенте из 550 мандатов.

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Депутаты одобрили законопроект в первом чтении в четверг, и он будет поставлен на голосование снова во вторник, но премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позволил ПСР приостановить переговоры с оппозицией о законе.

Йылдырым заявил, что законопроект призван освободить людей, вступающих в ранние браки с согласия семьи девушки, от возможного тюремного заключения. Отметим, что такие браки являются распространенными в Турции.

Глава турецкого правительства отверг предположения, что законопроект направлен на "амнистию за изнасилование".