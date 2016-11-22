Европарламент поддержал создание Европейского оборонного союза

Терроризм, гибридные угрозы и кибер- и энергетическая незащищенность не оставляет странам ЕС другого выбора, кроме как активизировать усилия по обеспечению безопасности и сотрудничества в области обороны, тем самым прокладывая путь к Европейскому оборонному союзу. Об этом говорится в резолюции депутатов Европарламента, принятой во вторник, сообщает пресс-служба ЕП. Этот документ поддержали 369 евродепутатов, 255 были против, еще 70 – воздержались.

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Европарламентарии предлагают выделять 2% ВВП на оборону, создание многонациональных сил и штаб-квартиры ЕС для планирования и руководства операциями по урегулированию кризисов.

В документе подчеркивается, что ситуация в области безопасности в Европе и вокруг нее существенно обострилась в последние годы. Речь идет о таких проблемах, как терроризм, гибридные угрозы, угрозы кибер- и энергетической безопасности. Ни одна страна не способна справиться с ними самостоятельно, говорится в резолюции о Европейском оборонном Союзе.

Евродепутаты хотят, чтобы ЕС мог отвечать на реальные угрозы быстрее и увереннее, а для этого требуется, чтобы вооруженные силы стран-членов лучше взаимодействовали. Дублирование, излишние сложности и препятствия военным закупкам приводят к ежегодным убыткам в размере 26,4 млрд евро, отмечают авторы документа.

Резолюция предлагает Совету Европы возглавить создание "общей политики обороны Союза и обеспечить дополнительные финансовые ресурсы для ее реализации".

Депутаты Европарламента подчеркнули, что ЕС и НАТО должны активизировать сотрудничество, особенно на востоке и юге, для противодействия гибридным и кибер-угрозам, усиления морской безопасности и развития оборонного потенциала. Однако ЕС также должен быть готов действовать автономно в тех случаях, когда НАТО не берет на себя инициативу, добавили евродепутаты.

Отметим, что эта резолюция не имеет обязывающей силы для стран-членов ЕС.

Также в среду евродепутаты будут голосовать за отдельную резолюцию по совместной политике безопасности и обороны.