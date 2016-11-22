Путин собрался "поднять" туризм в Крыму до советского уровня

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с активом Общероссийского народного фронта.

«Правда, появились возможности отдыхать в Крыму, хотя там очень много нужно сделать для развития этого туристического кластера, чтобы хотя бы подняться до уровня Советского Союза. Сейчас это гораздо ниже, чем было в Советском Союзе», - сказал Путин.

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Он заявил, что внутренний туризм существенно вырос в России в большей степени из-за курсовой разницы. «Это стало связано с тем, что за границу стало ездить дороже», - отметл Путин.

В то же время, по мнению Путина, в РФ появился "туристический кластер мирового уровня" в Сочи.

Как сообщал УНИАН, президент России заявлял о намерении организовать морское сообщение между Сочи и оккупированным Крымом. По словам Путина, оно должно было открыться во время туристического сезона, а также призвал организовать авиационное сообщение, которое могло бы привлечь туристов.

В то же время, согласно опросам, российские туристы отказались считать оккупирован Крым достойной заменой Турции и Египту. Почти 60% российских путешественников не считают курорты оккупированного Крыма достойной заменой отдыху в Турции и Египте.