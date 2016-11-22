Опубликовано видео полетов истребителей вертикального взлета и посадки F-35B с боевого корабля "Америка"

Соответствующая запись сделана на странице журнал в Facebook.

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Согласно сообщению, истребители эскадрильи VMFA-121 Green Knights проводят учебные полеты перед предстоящим развертыванием в Ивакуни (Япония).

На записи зафиксированы взлеты истребителей с палубы УДК, который также иногда называют десантным авианосцем, и вертикальные посадки.

Как видно на записи, в процессе посадки самолет сначала "зависает" в воздухе у кормовой части корабля с левого борта, после чего перемещается вправо и совершает посадку.