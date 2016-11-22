Опубликовано видео полетов истребителей вертикального взлета и посадки F-35B с боевого корабля "Америка"
14:14, 22 ноября 2016Мир
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Журнал Aviation Week опубликовал видео полетов истребителей вертикального взлета и посадки F-35B авиации Корпуса морской пехоты США с палубы универсального десантного корабля (УДК) LHA-6 "Америка".
Взлет истребителя F-35B / Скриншот видео
Соответствующая запись сделана на странице журнал в Facebook.
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Согласно сообщению, истребители эскадрильи VMFA-121 Green Knights проводят учебные полеты перед предстоящим развертыванием в Ивакуни (Япония).
На записи зафиксированы взлеты истребителей с палубы УДК, который также иногда называют десантным авианосцем, и вертикальные посадки.
Как видно на записи, в процессе посадки самолет сначала "зависает" в воздухе у кормовой части корабля с левого борта, после чего перемещается вправо и совершает посадку.
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