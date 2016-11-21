Bloomberg: ЕС обдумывает введение санкций в отношении России до вступления Трампа в должность

Об этом сообщает Джонатан Стирнс в статье "ЕС обдумывает введение санкций в отношении России до вступления Трампа в должность", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Будущее санкций в отношении России будет решаться на саммите Украина-ЕС в Брюсселе 24 ноября. А Дональд Трамп, тем временем, пытается наладить отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, и создает новую американскую команду во внешней политике.

Срок действия санкций истекает 31 января, правительства стран ЕС, вероятно, продлят меры еще на шесть месяцев, поскольку основное условие для их отмены – полное соблюдение соглашения, направленного на прекращение войны в Украине – до сих пор не выполнено, сказали пятеро европейских чиновников, знакомых с конфиденциальными обсуждениями, которые говорили на условиях анонимности. Шестой чиновник даже решился исключить какой-либо другой сценарий.

Поскольку Путин аннексировал украинский полуостров Крым в марте 2014 года и оказывал поддержку повстанцам на востоке Украины, ЕС ввел пакет санкций, который включает запрет на продажу акций или облигаций государственными российскими предприятиями, такими как Сбербанк, и ограничения поставок технологий для энергетической и военной промышленности в России.

Под управлением немецко-французского союза и при поддержке аналогичных мер в США, принятых Бараком Обамой, блок из 28 государств достиг единства, необходимого, чтобы ввести штрафные санкции в июле 2014 года на год, расширить их спустя два месяца и трижды возобновить их на шесть месяцев.

В течение двух с половиной лет, группа скептически настроенных в отношении санкций стран ЕС, включая Италию, Грецию, Кипр и Венгрию, поддалась давлению со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и Обамы. Страны воздержались от применения своего права вето, и единство Запада в отношении Путина было сохранено.

По словам одного из чиновников, растущая осведомленность в европейских столицах о российской дезинформации, финансировании зарубежных политических партий и военных угрозах повлияла на ситуацию и помогла сохранить голоса равнодушных правительств ЕС. Этому способствовало также активное участие России в сирийской войне на стороне президента Башара аль-Асада, сказал чиновник.

Во время избирательной кампании некоторые из самых противоречивых комментариев Трампа о внешней политике касались Украины. В телевизионном интервью в конце июля, спустя более двух лет после аннексии Крыма Россией, он сказал, что Путин "не собирается [вторгаться] в Украину". Трамп также сказал, что "рассмотрит возможность" признания захваченной Россией территории, и, если он станет президентом США, "наши отношения с Россией улучшатся".

Пока правительства ЕС ждут, что Трамп пояснит свои намерения, европейские столицы не церемонятся и оказывают на него давление, чтобы он поддерживал текущую позицию США и Европы, подчеркивая важность сохранения открытых каналов для коммуникации с Москвой.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен сказала, что, хотя вполне очевидно, что американский президент ищет возможности для диалога с Россией, "международное право не должно быть нарушено". Глава европейской внешней политики Могерини повторила эту точку зрения, заявив: "У Европейского союза очень принципиальная позиция в отношении незаконной аннексии Крыма и ситуации в Украине. Она не изменится, независимо от возможных перемен в политике других людей".

Обама высказал свое мнение по этому вопросу на прошлой неделе, выступая в Берлине с Меркель, которая в воскресенье объявила о том, что подает свою кандидатуру на четвертый срок на посту канцлера Германии. Обама призвал Трампа "противостоять" Путину, а не "просто выбрать подход "реальной политики".

Помимо этого, поддержка санкций позволяет правительствам ЕС показать Трампу свои жертвы и лидерство, после того, как он поставил под сомнение вклад европейских членов в НАТО.

Саммит ЕС

Западные санкции обходятся европейским компаниям в 10-11 раз дороже, чем американским, согласно внутренним оценкам ЕС, которые связывают ущерб главным образом с российским ответным запретом на импорт продовольствия и экономический спад в стране.

Европейские чиновники не уверены, появится ли вопрос возобновления экономических санкций в повестке дня на следующей встрече лидеров ЕС 15-16 декабря. На прошлой неделе этот пункт все еще был в плане обсуждения. На сегодняшний день, политический консенсус (основа этих мер), в целом, позволил расширить санкции без обсуждения на более высоком уровне - процесс, который практически не позволяет России посеять раскол в блоке.

В любом случае, Трамп не займет свой пост до 20 января, и все основные европейские политические деятели по-прежнему на местах. Участие в саммите ЕС, вероятно, лишь подчеркнет, что Европа поддерживает санкции, сообщают чиновники.