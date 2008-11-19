Медведев: здесь уж к бабке не ходи — следующий год будет очень трудным

Вчера на выездном заседании Госсовета РФ в Ижевске президент РФ признал три факта, которые еще накануне отрицались чиновниками высшего уровня. Дмитрий Медведев заявил о наличии кризиса в России вообще, в ее реальном секторе в частности и об угрозе масштабной безработицы. Глава российского государства впервые озвучил общий размер антикризисной помощи — более 5 трлн руб. Однако эксперты прогнозируют, что на спасение экономики потребуется гораздо больше: правительственный план по поддержке реального сектора экономики по-прежнему не оценен.

До вчерашнего дня чиновники всех уровней говорили лишь о мировом финансовом кризисе с эпицентром в США, обвиняя во всех невзгодах американские власти. Именно в таком ключе было выдержано послание президента Федеральному собранию 5 ноября. О том, что «у нас кризиса нет», говорил и премьер Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск. При этом всеми спикерами неизменно отмечалось, что российская экономика «достаточно хорошо подготовлена к длительным внешним шокам».

По мнению большинства аналитиков, пик кризиса придется в России на следующий год. Признал это фактически и президент РФ: «Не хотелось бы здесь векселей давать, но единственное, что могу сказать: здесь уж к бабке не ходи — следующий год будет очень трудным».

РБК