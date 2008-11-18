Медведев: Россия не будет иметь контактов с режимом Саакашвили

Президент России Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия не будет иметь никаких контактов с действующим режимом Грузии, но при этом выразил надежду, что взаимоотношения российского и грузинского народов, несмотря на августовский конфликт на Кавказе, не подвергнутся негативному воздействию.

"Что касается действующего режима - с ними никаких контактов мы иметь не будем, рассматриваем их действия, как преступные", - вновь заявил Медведев во вторник на встрече в Ижевске с представителями региональных СМИ.

"Но эти вещи должен решать грузинский народ, они сами должны принимать решение, кому доверять власть, а кого лишать власти", - отметил президент РФ.

Вместе с тем Медведев сказал: "Надеюсь, что отношения между народами не подвергнутся воздействию, несмотря на вооруженный конфликт. Есть генетическая память".

Медведев выразил надежду, что большинство близких России людей в Грузии помнят роль России в становлении государства.

РИА "Новости"