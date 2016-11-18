В Госдуме РФ призвали снять швейцарские часы в ответ на санкции против "крымских депутатов"

Об этом сообщает российское издание «Парламентская газета».

«Уточняю: санкции - ответные, поскольку я свои санкции в отношении Швейцарии ввел гораздо раньше, когда это еще не стало клоунадой», – заявил он.

«Часы ношу исключительно российского производства ... И призываю всех депутатов и чиновников объявить такой же бойкот Швейцарии», - приводит слова Козенко его пресс-служба.

Читайте такжеСейм Литвы призвал Евросоюз продлить санкции в отношении России

Как сообщал УНИАН, Швейцария ввела санкции в отношении так называемых депутатов Госдумы РФ, которые попали раньше в санкционные списки США и ЕС. Под санкции попали еще шесть человек, которые были выбраны "депутатами" Госдумы РФ в оккупированном Крыму.

В список попало шесть человек: Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шпер.