В Кракове состоялась эксгумация тела экс-президента Польши Леха Качинского

Тогда в России разбилась польская элита – 96 государственных чиновников, офицеров, представителей духовенства, говорится в сюжете ТСН.

Замок Вавель, где покоятся тела Леха Качинского с женой, в понедельник закрыли для туристов и прессы. Таково было желание родственников Качинских. Туда заехала специальная техника, которая должна вывозить гробы с телами. Перед этим возле саркофага отслужили молебен, после которого тела должны быть доставлены на судмедэкспертизу. Над останками в течение четырех дней будут работать 14 медиков из разных стран. После этого тела перезахоронят.

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Эксгумация будет первой из 83 запланированных прокурорами по делу об авиакатастрофе. Остальные процедуры состоится в Варшаве и Люблине. Эксперты будут проводить всестороннее исследование тел – компьютерную томографию, анализ ДНК и прочее. "Расследование должно установить истинную причину смерти. Мы хотим реконструировать авиакатастрофу. Мы не ожидаем каких-то определенных результатов, мы проверяем все гипотезы", - пояснил заместитель генерального прокурора Марек Пасенек.

Решение вызвало неоднозначную реакцию как среди "смоленских семей", так и в польском обществе. Более 200 родственников 17 жертв катастрофы в открытом письме к польской власти и духовенству призвали не делать эксгумацию тел своих родных. "Нет необходимости эксгумировать все тела. Они все летели на одном самолете. Есть семьи, которые дали на это разрешение, они хотят этого расследования. А нам дайте покой, мы этого не хотим", - сказала вдова погибшего Барбара Дольняк.

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Нынешняя польская власть во главе с братом погибшего президента Качиньского не верит предварительным расследованием. Их версия – на польский самолет совершили покушение. Ранее в Польше уже эксгумировали несколько тел погибших под Смоленском, и выяснили, что было шесть случаев, когда в гробу оказалось тело другой жертвы. Россия, которая все это время отказывается отдавать остатки самолета ТУ-154, подогревает польские сомнения.