Под Псковом школьники обстреляли полицейских и покончили с собой – СМИ (видео)

Сегодня, 14 ноября, посёлке Струги Красные под Псковом попали под обстрел полицейские, разыскивавшие пропавшего без вести подростка. В результате была повреждена служебная машина полицейских. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает Псковское агентство информации.

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Школьники забаррикадировались в одном из домов, обстреляли полицейских и покончили с собой. Известно, что сначала молодой человек убил девушку, а затем – себя.

По информации издания, молодой человек и девушка, открывшие огонь по правоохранителям, учились в одной из школ Пскова. Утром 14 ноября подросток оставил прощальные послания в соцсетях.

"Я вас любил, но вы сами не заметили того, как разрушили мою психику и жизнь. Прощайте все: и друзья, и семья, и знакомые. Не волнуйтесь, уходить буду красиво. Удачи всем в своей жизни и пожалуйста, не бойтесь жить, так как хотите или считаете нужным. Жизнь в своё удовольствие — это наилучшая жизнь. Люблю вас", - написал молодой человек.

Аналогичное послание в соцсети оставила и девушка. За несколько часов до гибели она написала: "Я не в заложниках, это мой осознанный выбор".