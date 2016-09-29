Во время стрельбы в школе Южной Каролины подросток убил своего отца и ранил двоих детей и учителя
В американском штате Южная Каролина 14-летний подросток убил своего отца, а затем устроил стрельбу в местной начальной школе, ранив учительницу и двух детей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную власть.
Парень сначала выстрелил из пистолета в грудь своему 47-летнему отцу у себя дома, а потом поехал в ближайшую школу, которая расположена в трех километрах от его дома.
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Подросток ранил одного мальчика в ногу, другого – в голову, а учительницу – в плечо. И стрелок, и его жертвы были белыми.
6-летний раненый мальчик находится в критическом состоянии, угрозы жизни другим раненым нет.
Стрелка задержал пожарный-доброволец на детской площадке рядом со школой, и держал, пока не приедет полиция. Отмечается, что малолетний преступник не успел зайти внутрь школы.
В полиции пока не знают, что побудило подростка к убийству и стрельбе. Также правоохранители не знают, в каких отношениях со своими жертвами в школе был стрелок.