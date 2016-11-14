Штайнмайер стал основным кандидатом на пост президента Германии

Политические силы, которые составляют большинство в Бундестаге, долго не могли определиться с единым претендентом на представительскую должность, пишет Deutsche Welle.

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Как отмечается, объявленное в понедельник, 14 ноября, решение было принято после встречи накануне между Меркель, ее партнером по Христианско-социальным союзом (ХСС) Горстом Зеегофером и председателем социал-демократов Зигмаром Габриелем.

По недавнему опросу, проведенному совместно компанией Emnid и телеканалом N24, Штайнмайера на посту президента хотят видеть 41 процент немцев. Его главными конкурентами считались министр финансов Вольфганг Шойбле (30 процентов опрошенных) и премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн (24 процента).

Действующий президент страны Йоахим Гаук решил не баллотироваться на второй пятилетний срок. Его преемника 12 февраля 2017 года должно избрать Федеральное собрание, куда входят депутаты Бундестага и делегаты от федеральных земель согласно расстановки сил в земельных парламентах.