Россия или ЕС: в Молдове сегодня состоится второй тур президентских выборов

Об этом сообщает ТСН.

Молдаване оказались перед острым выбором - либо двигаться в сторону России или в сторону Евросоюза. Впервые за 20 лет президента в Молдове избирают граждане, а не парламент. Такие изменения в законодательство были приняты под давлением демонстраций и протестов населения против действующей власти.

Центризбирком страны отчитался о готовности ко дню голосования. Все жалобы рассмотрены. Секретарь Центризбиркома говорит, что из выделенных государством 100 миллионов леев на избирательную кампанию ( около 4,5 миллионов евро) удалось сэкономить немалую часть.

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Лидер гонки Игорь Додон, который имеет четкую пророссийскую позицию, обещает законодательно утвердить курс на сближение с Россией и преследовать своих оппонентов. "Второй приказ – о восстановлении хороших отношений с Россией. Нам нужен российский рынок и мы должны решить проблему мигрантов. И третий будет против тех, кто хочет разрушить молдавскую государственность и объединить ее с Румынией", - сообщил Додон о своих первых президентских шагах в случае избрания.

Как известно, в первом туре Додон набрал 49,12% голосов, а его оппонентка Майя Санду — 37,6%. Для того, чтобы выиграть выборы, кандидат должен получить больше половины голосов.