На президентских выборах в Болгарии лидирует пророссийский кандидат - экзит-поллы

Как сообщает болгарское издание iMedia.BNT, об этом свидетельствуют данные экзит-полла. Радева поддержало 60% избирателей.

Кандидата от правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Цецку Цачеву поддержали 27%.

Читайте такжеРоссия пытается разделить Европу с помощью кибератак - президент Болгарии

13% проголосовавших при выходе с избирательных участков заявили, что не поддержали никого из кандидатов.

Как сообщал УНИАН, должность болгарского президента носит в основном церемониальный характер.

Радев является бывшим командующим ВВС и новичком в политике. Он агитировал за укрепление сотрудничества с Москвой, также у него были антииммигрантские заявления.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра (по киевскому времени), на них должны были голосовать 6,8 миллиона зарегистрированных избирателей.

6 ноября во время первого тура выборов президента Радев получил 25,5% поддержки избирателей, а Цачева - 22%.