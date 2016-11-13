На президентских выборах в Болгарии лидирует пророссийский кандидат - экзит-поллы
Во втором туре выборов президента Болгарии лидирует пророссийский кандидат от Социалистической партии Румен Радев.
Как сообщает болгарское издание iMedia.BNT, об этом свидетельствуют данные экзит-полла. Радева поддержало 60% избирателей.
Кандидата от правоцентристской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Цецку Цачеву поддержали 27%.
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13% проголосовавших при выходе с избирательных участков заявили, что не поддержали никого из кандидатов.
Как сообщал УНИАН, должность болгарского президента носит в основном церемониальный характер.
Радев является бывшим командующим ВВС и новичком в политике. Он агитировал за укрепление сотрудничества с Москвой, также у него были антииммигрантские заявления.
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (по киевскому времени), на них должны были голосовать 6,8 миллиона зарегистрированных избирателей.
6 ноября во время первого тура выборов президента Радев получил 25,5% поддержки избирателей, а Цачева - 22%.