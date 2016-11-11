Почти треть читателей УНИАН не ожидают "ничего хорошего" для Украины от президентства Трампа - опрос

Об этом свидетельствуют результаты интерактивного опроса, проведенного УНИАН.

15% читателей верят, что новоизбранный президент США будет "лучшим за Обаму" и "наконец наведет порядок" в мире.

37% читателей убеждены, что еще рано делать какие-либо выводы относительно результатов выборов в США, а 18% опрошенных безразличны результаты выборов в США, ведь их непосредственно это не касается.

Всего в опросе приняли участие 3300 читателей.

Как сообщал УНИАН, по итогам проведенных в США 8 ноября выборов Трамп станет новым президентом США.