Почти треть читателей УНИАН не ожидают "ничего хорошего" для Украины от президентства Трампа - опрос
11:22, 11 ноября 2016Мир
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30% опрошенных читателей УНИАН считают, что президентство Дональда Трампа не принесет для Украины ничего хорошего.
Об этом свидетельствуют результаты интерактивного опроса, проведенного УНИАН.
15% читателей верят, что новоизбранный президент США будет "лучшим за Обаму" и "наконец наведет порядок" в мире.
37% читателей убеждены, что еще рано делать какие-либо выводы относительно результатов выборов в США, а 18% опрошенных безразличны результаты выборов в США, ведь их непосредственно это не касается.
Всего в опросе приняли участие 3300 читателей.
Как сообщал УНИАН, по итогам проведенных в США 8 ноября выборов Трамп станет новым президентом США.
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