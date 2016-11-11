Автомобиль со взрывчаткой въехал в стену немецкого консульства в Афганистане

В результате взрыва погибли как минимум двое и были ранены 32 человека. Пресс-секретарь НАТО заявил, что военные международной коалиции расследуют инцидент, передает Русская служба Би-би-си.

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Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". Боевики сообщили, что взрыв стал местью за недавний авиаудар США в провинции Кундуз, в результате которого погибли мирные жители.

Американские военные признали гибель мирных жителей, не уточняя количество жертв.

Ситуация в северном городе Кундуз остается напряженной уже несколько недель. В этом районе талибы периодически осуществляют вылазки и пытаются захватить город. Во время одной из таких атак недавно погибли двое американских солдат и трое афганских военных.