Золото, мрамор и фрески: как выглядит пентхаус Дональда Трампа на Манхэттене (видео)

Роскошные апартаменты будущего президента США Дональда Трампа и его жены Мелании расположены на 66-68 этажах небоскреба Trump Tower. Из окна открывается вид на знаменитый Центральный парк Нью-Йорка.

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Классический интерьер сверкает позолоченными колоннами и хрустальными люстрами. На потолках – фрески со сценами античных мифов, на полу и стенах – мрамор.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость пентхауса может достигать $100 миллионов. Жена миллиардера Мелания не раз приглашала сюда журналистов.

Также в СМИ появились фотографии будущего президентского лимузина за $1б6 миллиона, на котором, возможно, будет ездить Дональд Трамп.