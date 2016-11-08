Выборы в США: в штабе Трампа уже заговорили о его победе, рассуждают о сотрудничестве с Украиной (видео)

Это лишь 16 голосов преимущества, но в штабе республиканцев считают это хорошим признаком – счет открыт, говорится в сюжете ТСН.

Но выиграют ли республиканцы, покажут результаты голосования во Флориде и Огайо.

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Дональд Трамп выглядит чрезвычайно самонадеянно и он, и его эксперты еще задолго до завершения выборов говорят о своей победе как не о грядущей, а как о полученной.

Сам Трамп проголосовал еще утром и, конечно, за себя.

Республиканцы уже рассуждают о перспективах сотрудничества с Украиной. "Платформы - это платформы. Это общие заявления, но когда доходит до реальной политики, платформы отходят на второй план. Относительно избирателей украинского происхождения, которые еще не определились, стоит отметить, что позиция Трампа по Украине непредсказуема", - говорит советник Дональда Трампа, бывший губернатор штата Мэриленд Боб Елрич.