Политолог объяснил, что ждет Украину после выборов в США

Об этом рассказал политолог Сергей Толстов, передает ТСН.

Если Трамп победит на президентских выборах в США, ему и его команде придется сильно постараться, чтобы подготовить его к роли "лидера свободного мира". Потому что на данный момент быть президентом Трамп совершенно не готов, считает политолог, добавив, что все, что он пока сделал – это предвыборная реклама и эпатаж, не более того.

Если акценты во внутренней политике Трампа более-менее расставлены, то во внешней политике ему как президенту придется подтвердить или наметить главные акценты в отношениях с НАТО, ЕС, Японией, Южной Кореей, Австралией, латиноамериканскими государствами, а также обозначить позицию США в основных мировых финансовых институтах.

"Если подготовка Трампа пройдет успешно, то первые два-три месяца его президентства, скорее всего, будут достаточно сдержанными", - рассказал Толстов.

Что касается Украины, то Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей, неоднократно заявлял: если Трамп станет президентом, Киев получит возможность закупить оружие в США, даже с отсрочкой оплаты – если сможет убедить, что оно ему действительно необходимо. Но Украина не сразу сможет получить американское оружие, ведь любое современное вооружение требует серьёзной подготовки персонала и командования определенных подразделений.

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"В остальном политический курс Трампа будет зависеть от тех группировок Республиканской партии, на которые он будет опираться и которые войдут в состав его администрации. Но об этом пока рано говорить, ведь потенциальный состав еще не определен", - заявил эксперт.

У Клинтон, наоборот, определенности существенно больше. Даже стал известен ее список кандидатур на пост госсекретаря. Джо Байден, которого Клинтон больше всего хотела видеть во главе внешнеполитического ведомства, уже успел отказаться от этой роли, как в свое время он отказался от выдвижения на пост президента США.

В отношении России Клинтон будет пытаться продолжать сдерживание путем санкций. Но непонятно, какую позицию в этом смысле займет Европейский Союз. Многое зависит от того, начнет ли Великобритания юридический Brexit. Если да, то, соответственно, диалог между США и ЕС будет идти с европейской тройкой – Германия, Франция, Италия, то есть без Великобритании. Если Великобритания не начнет этот процесс, тогда будут сохранены форматы, намечены при Обаме. Диалог по поводу сохранения санкций против России будет, очевидно, сложным, потому что в 2017 году в Германии и во Франции пройдут выборы.

"Клинтон не настроена на компромисс с Путиным. И на самом деле неизвестно, будет ли Трамп настроен на него. В случае победы Трамп может захотеть получить представление о Путине, непосредственно встретившись с ним на переговорах, которые могут включать Сирию, Украину, Северную Корею, Афганистан, а также иранскую ядерную программу. И если его советники сочтут это возможным, то такая встреча может состояться. В свою очередь, Клинтон в этом явно не заинтересована", - считает политолог.

Что касается статуса главного союзника вне НАТО, на который очень надеются в Киеве, такой статус новый президент Украине не предоставит – кто бы им не стал, убежден Толстов. Прежде всего по причине незавершенной военной фазы конфликта на Донбассе и нарушения территориальной целостности Украины, поскольку это создаст потенциальную угрозу втягивания США в конфронтацию с Россией.

Также, скорее всего, и Трамп, и Клинтон подтвердят приверженность Минским соглашениям. В первую очередь потому, что Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН. Кроме того, они являются достаточно аморфным документом, который может трактоваться сторонами по-разному. А на данном этапе позиция Соединённых Штатов заключается в том, что обеспечение безопасности, прекращение военных действий – непременные условия реализации Минских соглашений. Посол США в ОБСЕ Дэниел Бэер эту позицию уже несколько раз повторял. Так что, вероятно, что она сохранится и при Трампе, и при Клинтон.