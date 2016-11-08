В Кремле еще не определились, как будут поздравлять новоизбранного президента США

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существуют разные форматы, но поздравительная телеграмма наиболее распространена в дипломатической практике. Часто придерживаются именно этого способа. Я не могу сказать, какой именно способ выберет президент Путин», - сказал Песков.

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При этом он заверил, что Россия следит за выборами президента США так же, как и за другими важными международными событиями.

«Вы видите, что в Кремле есть собственный порядок дня. Мы следим, это главное. Безусловно, выборы президента США – это важное событие, которое мы отслеживаем наряду с другими международными событиями», - сказал он.

Песков отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Москва безоговорочно признать итоги выборов в США.

«Я бы оставил такие вопросы абсолютно без комментариев. Было бы глупо комментировать пока выборы не состоялись – они еще не прошли, они только начались. Когда они состоятся, то можно будет говорить», - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле озабоченность по поводу прозрачности выборов.