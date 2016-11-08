Кремль переложил на США ответственность за реанимацию отношений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Настолько, насколько наши партнеры в Вашингтоне будут готовы заняться реанимацией наших отношений и выводом отношений в режим взаимовыгодного диалога, диалога, в ходе которого учитываются обоюдные интересы», - сказал он, отвечая на вопрос, насколько возможна новая «перезагрузка» в отношениях между Москвой и Вашингтоном после выборов президента в США.

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По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия заинтересована в отношениях с США.

«Мы будем готовы продвинуться настолько в развитии и восстановлении этих отношений, насколько будут готовы наши американские партнеры», - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто должен сделать первый шаг в восстановлении отношений – Москва или Вашингтон – Песков отметил, что «здесь важно наличие политической воли».