Рекордное количество американцев досрочно проголосовало на выборах в США
В досрочном голосовании более активно принимали участие женщины.
Об этом сообщает Electproject.
"Общее количество избирательных бюллетеней, поданных во всех отчетных юрисдикциях - 46 270 767", - говорится в сообщении.
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Раннее голосование происходило на всей территории США в течение нескольких недель. Принять в нем участие могли все желающие, отправив бюллетень по почте или явившись на избирательный участок.
По данным NBC News, среди тех, кто проголосовал во время раннего голосования, 42% были зарегистрированными избирателями Демократической партии, 39% - Республиканской, 18% - принадлежали к другим партиям или к одной из них. В досрочном голосовании более активно принимали участие женщины - 55% тех, кто пришел на участки.
Associated Press отмечает, что это рекорд, и сообщает, что бюллетени продолжают поступать. По оценкам агентства, число досрочно проголосовавших избирателей может достигнуть 50 млн.
- Как уже сообщалось, в США уже начались выборы президента страны голосованием в нескольких поселках и городках штата Нью-Гэмпшир.