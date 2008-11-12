Бен Ладен грозит Америке терактом, масштаб которого превысит атаку 11.09
10:09, 12 ноября 2008Мир
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Издание ссылается на источник в Йемене
Усама Бен Ладен отдал приказ о совершении теракта на территории США, масштаб которого превысит террористическую атаку 11 сентября. Об этом написала издающаяся в Лондоне газета "Аль-Кадс аль-Араби". При этом издание ссылается на источник в Йемене, близкий к руководству аль-Каеды. Согласно этим утверждениям, атака изменит мир и политически, и экономически. Она случится в ближайшем будущем.
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