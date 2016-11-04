В Иордании погибли трое американских военных

Представители минобороны США заявили, что в результате перестрелки погиб один военный, а двое получили серьезные ранения, передает Русская служба Би-би-си.

"Двое раненных солдат были доставлены в больницу в Аммане, где они умерли", - в конечном итоге констатировал представитель американских военных.

Читайте такжеСША понесли первую боевую потерю в ходе освобождения Мосула

Иорданская сторона заявила, что автомобиль, в котором находились американцы, был обстрелян солдатами иорданской армии, охранявшими военную базу. Источники в иорданской армии пояснили, что автомобиль не отреагировал на приказ остановиться.

По мнению американской стороны, пока не обнаружено признаков того, что машина американских военных была обстреляна намерено. США проводят расследование инцидента.

СМИ также сообщили, что в результате атаки был ранен иорданский военнослужащий.

Иордания считается близким союзником США в регионе. В Иордании находятся несколько сотен американских военных инструкторов. После начала вооруженного конфликта в Сирии США потратили на усиление обороноспособности Иордании уже около миллиарда долларов.