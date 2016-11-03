В США не рассматривают отдельно вопрос Украины, только в контексте российской агрессии – Гонгадзе

В США кандидаты в президенты не рассматривают вопрос Украины отдельно. Большее внимание сконцентрировано на России. Об этом в интервью журналу «Новое время» заявила журналист, глава украинского Голоса Америки в Вашингтоне Мирослава Гонгадзе.

По ее словам, позиция Трампа в отношении России беспокоит не только политиков, но и следственные органы.

«Вопрос Украины - нет, но вопрос России - да. Позиция Трампа в отношении Путина обеспокоила не только политическую элиту, но также следственные органы и военных. Клинтон на последних дебатах назвала Трампа марионеткой Путина, обвинив в том, что тот больше доверяет Путину, чем собственной разведке», - заявила Гонгадзе.

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Она отметила, что каждый из кандидатов обещает помочь Украине, однако, эту помощь как Трамп, так и Клинтон видят по-разному.

«Вопрос же Украины становится важным именно в контексте российской агрессии в нашей стране. Оба кандидата заявляют, что будут помогать Украине, просто видят эту помощь каждый по-своему», - подчеркнула она.

Полное интервью Мирославы Гонгадзе читайте в свежем выпуске журнала "Новое Время".

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего соперника по президентской гонке Дональда Трампа «немедленно раскрыть все его связи с Кремлем». Она также заявила, что американская разведка подтвердила, что за кибератаками против США с целью повлиять на итоги выборов, стоит правительство России.

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Гарри Рид потребовал от главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми обнародовать информацию о связях кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Россией.

Позже сотрудники правоохранительных органов США заявили, что ни одно из расследований не выявило прямой связи между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и российским правительством.