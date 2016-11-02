Итальянский князь погиб под колесами грузовика в Великобритании
20:07, 02 ноября 2016Мир
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Молодой аристократ ехал в университет на велосипеде, когда его сбила машина.
От травм Филиппо Корсини скончался на месте / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Потомок одного из самых именитых родов Италии, среди предков которого был даже Папа Римский, 21-летний Филиппо Корсини жил и учился в Лондоне.
Молодой аристократ ехал в университет на велосипеде, когда его сбила машина.
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От полученных в аварии травм Филиппо Корсини скончался на месте.
Водитель грузовика задержан полицией, его подозревают в неосторожном вождении. На место гибели итальянского князя лондонцы приносят цветы и письма с соболезнованиями.
Итальянский князь погиб под колесами грузовика в Великобритании
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