Трамп пообещал вернуть рабочие места нефтяникам, угольщикам и газовикам США

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего избрания пообещал вернуть энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль, сланцевую добычу, сообщает Прайм.

Известно, что конкурент Трампа на выборах демократ Хиллари Клинтон полностью поддерживает Парижское соглашение по климату. А согласно упомянутым утечкам WikiLeaks, целью ее команды является стопроцентный переход на возобновляемые источники энергии.

"Мы вернем рабочие места в угольную промышленность. Это будет чистый уголь, сланцевая добыча, газ и нефть", - заявил Трамп, выступая в городе Голден, штат Колорадо.

Парижское соглашение – первое глобальное обязательное климатическое соглашение, которое вступает в силу через 30 дней после ратификации 55 странами, на которые приходится 55% глобальных выбросов парниковых газов, то есть 4 ноября. Соглашение уже ратифицировано 83 странами. Администрация Обамы считает его одним из самых важных своих достижений.

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Трамп в ходе второго раунда предвыборных теледебатов в городе Сент-Луис (штат Миссури) отмечал, что при администрации Обамы энергетики находятся в глубокой осаде. "Мы абсолютно убиваем энергетический бизнес в нашей стране", - отмечал он.

Из-за стремления администрации сократить вредные выбросы как можно быстрее потребление каменного угля стало невыгодно. Потребители стали отказываться от него из-за обложения высоким эко-налогом, крупнейшие производители каменного угля в США переживают нелучшие времена. Банкротами себя объявили такие гиганты, как Arch Coal, Peabody Coal.

Голосование на выборах президента США пройдет в два этапа: сначала 8 ноября избиратели проголосуют во всех штатах. Выигравший в штате кандидат получает все голоса так называемых выборщиков, число которых равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате. На втором, формальном этапе выборщики голосуют за президента. Общее число выборщиков – 538, таким образом, для победы необходимо 270 голосов.