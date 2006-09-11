ЕС дает почти 2 млн. евро на реформу системы госуправления в Украине

Европейский Союз предоставляет почти 2 млн. евро на реформу системы государственного управления в Украине.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской комиссии в Украине, новый вид технической помощи – через механизм твининга – Украина будет получать первой из стран СНГ.

Через программу ЕС-ТАСИС Европейская комиссия активно поддерживает стремление Украины реформировать свою систему государственного управления. Основным инструментом такой поддержки является внедрение новых прогрессивных подходов и опыта деятельности органов государственной администрации. Этому будет способствовать масштабный проект «Внедрения механизма твининговой деятельности в Украине», который в настоящее время начинается Европейским Союзом. Инициатива осуществляется в рамках Европейской политики соседства.

Твининг – это новая форма прямого сотрудничества между органами власти государств-членов ЕС и Украины. Она предусматривает передачу «ноу-хау» и прогрессивного опыта между органами государственного управления стран-членов ЕС и их украинскими партнерами. Об эффективности этой формы сотрудничества в процессе гармонизации законодательства и внедрения передовых практик государственного управления свидетельствует опыт стран, которые присоединились к ЕС в 2004 г.

Механизм оказал значительное позитивное влияние на сотрудничество между органами государственного управления государств-членов ЕС и стран, в которых внедрялись твининговые проекты. Он зарекомендовал себя как мощный инструмент в подготовке страны к вступлению в ЕС.

На сегодняшний день внедрено уже свыше тысячи твининговых проектов.

Украина первой из стран, которым Европейский Союз оказывает помощь в рамках программы ЕС-ТАСИС, получила возможность применить этот механизм сотрудничества с государствами-членами ЕС. Распространение применения инструмента твининга на Украину демонстрирует важное значение, которое Европейская комиссия уделяет интеграции Украины в ЕС.

Проект осуществляется консорциумом из трех компаний: «Human Dynamics» (Австрия), «MWH» (Бельгия) и «Planet» (Греция). Эти компании имеют значительный опыт реализации аналогичных инициатив. Основным партнером проекта будет выступать Административный офис программы «Твининг» на базе Центра содействия институциональному развитию государственной службы при Главном управлении государственной службы Украины. Кроме того, проект будет сотрудничать с министерствами и другими государственными структурами, заинтересованными в осуществлении твининговых проектов.

В целом на эти потребности Европейский Союз предоставил 1,9 млн. евро. Длительность проекта - 2,5 года.