Конфликт на Кавказе начался с территории Украины – Саакашвили

Военные действия на Кавказе начались с территории Украины, хотя украинский президент и пытался этого не допустить, заявил в Риге президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, началом конфликта стал выход кораблей Черноморского флота России с Севастополя к берегам Грузии, который произошел за 6 дней до первых выстрелов на административной границе с Южной Осетией, сообщает Радио Свобода.

«Те, кто хочет знать, как начались военные действия, должны знать что Черноморский флот вышел из Украины к берегам Грузии по меньшей мере за шесть дней до начала более широких военных действий. Они же не ехали на экскурсию! Люди просто не хотят этого знать. Черноморский Флот пришел в полном вооружении к грузинским берегам. Президент Украины пытался их остановить своим указом, но они его проигнорировали», – заявил президент Грузии во время пресс-конференции под эгидой НАТО.