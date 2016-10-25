Российский оппозиционер призвал Запад разработать стратегию отношений с РФ после Путина
Экс-владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский написал статью для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, в которой он изложил свое видение отношений России и Запада.
По его мнению, руководству западных стран стоит уже сейчас разрабатывать стратегию взаимоотношений с Россией, рассчитанных на период, когда президентом будет не Владимир Путин, а кто-либо другой, передает РБК.
Он также заявил, что модернизация страны невозможна без политической конкуренции и в отсутствии развитого гражданского общества.
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Ходорковский считает, что России исторически предопределен европейский путь развития. По его мнению, прийти к нему Россия сможет с помощью Германии, которая может заложить "фундамент интересной и полезной дискуссии, в которой речь бы шла не о Путине и его непредсказуемой внешней политике, но о процессах, которые бы непременно играли роль для российского общества и для экономики".
Ходорковский также заявил, что только в этом случае Запад лучше, чем в 1991 году, подготовит себя к тем изменениям, которые произойдут в России.
Напомним, в середине сентября Ходорковский запустил проект "Вместо Путина", целью которого является выбор альтернативного кандидата в президенты на выборах 2018 года.