В Молдове объявили в международный розыск лидера пророссийской партии

Об этом сообщает молдавское интернет-издание newsmaker.md.

Срок предварительного ареста будет отсчитываться с момента задержания. Суд также объявил Усатого, который сейчас находится в Москве, в международный розыск.

«Усатый обвиняется в сговоре с преступной группировкой, подозреваемой в мошенничестве и пособничестве при попытке заказного убийства. Если его вина будет признана, ему грозит от восьми до 16 лет тюрьмы по делу о мошенничестве и от 15 до 20 лет - по делу о попытке заказного убийства », - сказал прокурор Виталий Бусуйок.

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По словам адвоката Ренато Усатого Иона Очереди, судебный процесс - это попытка запугать свидетеля. «Прокуроры потребовали ордер на арест на основании обвинений лиц, которые фигурируют в делах, заведенных в Лондоне и Бухаресте, в которых Усатый проходит свидетелем. В ближайшее время личности этих людей будут раскрыты», - сказал адвокат.

Лидер «Нашей партии», политической силы левого толка, Ренато Усатый, известный своей пророссийской позицией. Он неоднократно организовывал акции против действующей власти и критиковал евроинтеграционный курс правительства.