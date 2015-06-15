В Молдове фаворит Кремля получил должность после местных выборов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.md.

Стало известно, что Усатый набрал 72,29%, о чем свидетельствуют данные ЦИК после обработки 96,61%.

В то же время на выборах в муниципальный совет сила Усатого "Наша партия" получает большинство — 64,8%. Его ближайший конкурент, представитель Партии коммунистов Октавиан Маху получил лишь 8,77%.

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Также сообщается, что представители проевропейских сил могут также потерять и столицу Молдовы - Кишинев.

В частности, как сообщается, после подсчета 93,18% голосов кандидат от Партии социалистов Зинаида Гречаная набирает 37,52% голосов, в то время как кандидат от Либеральной партии и действующий мэр Кишинева Дорин Киртоакэ - 36,41%.

Поэтому мэра столицы Молдовы будут выбирать во втором туре, который состоится 28 июня.

Стоит отметить, что интересными являются также и результаты на выборах мэра г. Оргеев (в 35 километрах от Кишинева), где после подсчета 100% голосов мэром стал кандидат движения "Равноправие" бизнесмен Илан Шор, набрав 61,97%.

Известно, что в начале мая Шора задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы в рамках расследования махинаций в трех молдавских банках. Бизнесмена и его сообщников подозревали в выводе из этих финансовых институтов в Россию около миллиарда долларов.

Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Габурич объявил о своей отставке в связи с обвинениями в фальсификации диплома.